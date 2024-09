Diretor jurídico renuncia ao cargo por divergências com cúpula do Corinthians

Leonardo Pantaleão renunciou nesta segunda-feira (30) ao cargo de diretor jurídico do Corinthians. Ele é o segundo profissional na gestão do presidente Augusto Melo a abrir mão da função.

A decisão de Pantaleão se deu por causa de divergências sistemáticas com a alta cúpula alvinegra e falta de transparência nas decisões e processos internos, conforme apurou a reportagem.

Leonardo Pantaleão foi anunciado no dia 10 de junho para substituir Yun Ki Lee, que também renunciou ao cargo de diretor jurídico do Corinthians, porém, pouco mais de três meses depois, seguiu o mesmo caminho de seu antecessor.

"O advogado criminalista assumiu o cargo no auge do escândalo da rescisão da Vai de Bet e a instauração de inquérito policial", lembrou a colunista Marília Ruiz.

Leonardo Pantaleão vinha tendo relações conflitantes com Fred Luz, que presta consultoria ao Corinthians, mas inicialmente seria CEO do clube, Pedro Silveira, diretor financeiro, e Vinícius Cascone, secretário geral.

Passada a sua renúncia ao cargo de diretor jurídico, Leonardo Pantaleão estuda a possibilidade de ir à comissão de justiça do Conselho Deliberativo.

Ainda assim, o profissional se dispôs a auxiliar em uma eventual transição de cargo. Pantaleão também deixou montada as defesas e recursos do clube para rebater a decisão da CBF sobre as mudanças de data referente à semifinal da Copa do Brasil.