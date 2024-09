Weverton se mostra tranquilo após sentir dores em vitória do Palmeiras e aguarda exames: "Vamos ver"

Na noite deste sábado, o Palmeiras venceu o Atlético-MG, por 2 a 1, em duelo da 28ª rodada do Campeonato Brasileiro que aconteceu no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP). Raphael Veiga, de pênalti, marcou os dois gols palmeirenses, enquanto Hulk fez o do Galo, de falta.

Weverton acabou sentido dores na mão após um encontrão com Deyverson nos primeiros segundos do jogo. O goleiro, que seguiu até o fim, comentou sobre as dores e aguarda um diagnóstico após exames. O camisa 21, porém, se diz tranquilo e acredita que não será nenhuma lesão.

"Foi uma infelicidade, minha mão bateu no pé do Deyverson. Quando a bola correu, acabei tendo essa infelicidade. Foi uma pancada dura, está doendo muito o dedo, tomei quatro comprimidos, vamos ver amanhã quando fizer exames o que vai ser, mas acredito que nada porque consegui continuar jogando. Mas incomoda, fica o jogo todo doendo, mas faz parte. os dedos já são tortos mesmo, vai ser só mais um para lista de embates de goleiro", disse ao Premiere.

"Uma vitória muito difícil. A gente sabia que ia ser assim, o Galo vinha com um alto astral legal pela classificação. A gente sabe que as coisas começam a fluir naturalmente quando está nessa vibe aí. A gente sabia que ia ser bem difícil, tanto que colocaram alguns dos titulares para jogar, mas a gente se impôs hoje, viemos aqui e tivemos essa adversidade que é o vento. De todas as adversidades que existem, para um goleiro, o vento é a pior de todas porque varia muito, vem umas rajadas de hora para outra e acaba influenciando na velocidade e direção da bola. Mas conseguimos superar isso, o mais importante era a vitória. Dar os parabéns à equipe que se entregou do começo ao fim e vem cumprindo o que o Abel vem pedindo de jogar todos jogos como finais. Decisão uma hora vamos ganhar com pouco de tranquilidade e outras com dificuldade. O mais importante era os três pontos e nos coloca cada vez mais na briga e vamos ver o que acontece na rodada", declarou.

Com este resultado, o Verdão assume, provisoriamente, a liderança do Brasileiro, com 56 pontos, empatado com o Botafogo, que duela com o Grêmio, ainda neste sábado, às 21 horas. O Atlético-MG segue com 36, em nono lugar.

O Palmeiras retorna a campo no próximo sábado, dia 5 de outubro, quando enfrenta o Red Bull Bragantino, às 16h30 (de Brasília), no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).