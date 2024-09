Santos x São Paulo: veja informações e onde assistir à partida pelo Paulista feminino

Nesta quinta-feira, o Santos enfrenta o São Paulo, pela décima rodada do Paulista feminino, no Ulrico Mursa, em Santos (SP). O jogo está marcado para acontecer às 19h (de Brasília).

Onde assistir: o confronto contará com transmissão do Sportv3.

O Santos busca se recuperar do rebaixamento para a Segunda Divisão do Brasileiro. No Paulista, as Sereias da Vila estão com 13 pontos, na sexta colocação.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Copinha (@copinha)

Já o São Paulo foi vice-campeão do Campeonato Brasileiro após perder a final para o Corinthians. Com 17 pontos, o Tricolor está na quarta posição.

Avançam ao mata-mata do Paulista, os quatro melhores colocados da primeira fase. Do sexto ao oitavo lugares, por sua vez, disputam a Copa Paulista.