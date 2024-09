Mano Menezes admite mau desempenho do Fluminense em eliminação : "Nunca fomos dominados como fomos"

O técnico Mano Menezes concedeu coletiva de imprensa nesta quarta-feira após a eliminação do Fluminense na Libertadores para o Atlético-MG e afirmou que a equipe nunca foi dominada como foi na partida. O Tricolor das Laranjeiras perdeu de 2 a 0 (2 a 1 no agregado) para o Galo, na Arena MRV, pelo jogo de volta das quartas de final da competição.

"Desde que cheguei ao Fluminense, nós nunca fomos dominados como fomos dominados hoje. Sempre tivemos boas respostas dentro dos jogos. Sempre jogamos jogos muito iguais, até quando perdemos jogamos jogos bem jogados. Este jogo está entre a exceção do que aconteceu até agora. E eu sempre trato exceção como exceção, como o próprio nome diz", relatou o treinador.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fluminense F.C. (@fluminensefc)

Mano ainda disse ser o maior culpado pela eliminação. Na visão do comandante, todo o time desempenhou abaixo do esperado e, por conta disso, a responsabilidade é dele.

"Minha vida de técnico, sempre procuro olhar para o jogo como um todo. Acho que quando um time é superior, como o Atlético-MG foi superior a nós, o problema da equipe foi tático, foi estratégico, foi global. E essa responsabilidade é minha. Sei que os jogadores fizeram todo o possível para tentar fazer o melhor de si, mas a gente nunca conseguiu resolver taticamente as questões do jogo que o Atlético nos impôs. É isso que a gente precisa analisar, mas precisamos reconhecer que perdemos para uma equipe que foi superior o tempo inteiro."

Agora, com a eliminação da Libertadores, o Fluminense foca totalmente no Campeonato Brasileiro. A equipe está na zona de rebaixamento e busca se manter na elite. O clube carioca ocupa a 17ª posição, com 27 pontos, um a menos que o Vitória, que é o primeiro time fora da zona, mas tem um jogo a mais.

O Tricolor das Laranjeiras volta a campo no próximo domingo, às 16h (de Brasília), diante do Atlético-GO, no Estádio Antonio Accioly, pela 28ª rodada do Brasileirão.