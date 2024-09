Em hexacampeonato brasileiro, Corinthians quebra recorde de público do futebol feminino nacional

A manhã deste domingo foi especial para o Corinthians feminino. Além das Brabas terem conquistado o hexacampeonato brasileiro ao vencerem o São Paulo por 2 a 0, também viram a Fiel Torcida fazer uma bonita festa e quebrar o recorde de público do futebol feminino brasileiro mais uma vez.

Ao todo, 44.163 torcedores estiveram presentes na Neo Química Arena, em São Paulo, para prestigiar mais um título do Corinthians feminino. Esse também é o maior recorde de público registrado no futebol feminino sul-americano. A renda bruta total foi de R$ 974.416,30.

A marca anterior também pertencia ao Corinthians. Na ocasião, 42.556 torcedores marcaram presença no palco em Itaquera na final do Brasileirão feminino de 2023, contra a Ferroviária, também vencida pelo Alvinegro.

Dessa forma, o Timão agora é dono de quatro dos cinco maiores públicos do futebol feminino brasileiro. O quinto maior público pertence ao Internacional, que jogou justamente contra o Corinthians no duelo de ida da final do Brasileirão de 2022.

Na manhã deste domingo, o Corinthians conquistou o hexacampeonato do Brasileirão feminino. As Brabas venceram o São Paulo no jogo de ida por 3 a 1, e no jogo de volta confirmaram o título ao conseguirem novo triunfo, dessa vez por 2 a 0. Jaqueline e Carol Nogueira balançaram as redes em Itaquera.

Esse ainda foi o quinto título consecutivo da Série A1 para o Timão, que é o maior campeão da competição nacional, com seis taças. A Ferroviária é a segunda equipe com mais troféus, com dois.