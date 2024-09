Flamengo acelera utilização, reforços agradam e estreiam na Libertadores

Do UOL, no Rio de Janeiro

O Flamengo vive uma fase complicada com os desfalques e precisou correr no mercado para suprir as necessidades o quanto antes. A urgência fez com que a comissão precisasse acelerar a utilização dos reforços como titulares, diferentemente dos contratados no início da temporada.

O que aconteceu

O Flamengo fechou com quatro reforços por janela. Na primeira, De la Cruz, Léo Ortiz, Matias Viña e Carlinhos. Na segunda, Michael, Alex Sandro, Charly Alcaraz e Gonzalo Plata.

Dos primeiros contratados, apenas De la Cruz assumiu a vaga como titular imediatamente. Léo Ortiz e Viña chegaram ao clube após a pré-temporada e demoraram a encontrar espaço. Carlinhos foi contratado depois do Carioca e hoje é a segunda opção no ataque.

Os atuais reforços foram acionados muito mais rápido. Michael já estreou sendo titular mesmo sem reunir as condições ideais para atuar os 90 minutos. Na segunda partida, saiu do banco e se lesionou, mas despontava como favorito a entrar na equipe. Alcaraz chegou a treinar como titular, mas foi acionado após o intervalo contra o Corinthians e expulso na reta final. Gonzalo Plata e Alex Sandro também fizeram o primeiro jogo já iniciando.

Nos casos de Plata e Alex Sandro, os dois vinham de um longo período de inatividade e ganharam as vagas imediatamente. Eles tiveram a Data Fifa para se preparar e trabalhar mais o entrosamento com o time. Na estreia, surpreenderam até a comissão e treinaram na equipe titular na véspera da partida contra o Peñarol. "Foi justamente essa naturalidade que os dois tiveram no desempenho também, assim como a equipe toda. Surpreendente até o desempenho que tiveram na estreia em um clássico. Felizes pelo desempenho, mas triste pelo resultado", disse Tite.

Alcaraz, Plata e Alex Sandro foram inscritos na Libertadores. Eles entram como as três mudanças possíveis do Flamengo nesta fase. Michael acabou se lesionando e só pode ser inscrito em uma eventual semifinal.

As ausências podem abrir brecha no time. Plata vai se "beneficiar" das lesões de Cebolinha e Luiz Araújo. No caso da lateral-esquerda, a boa atuação de Alex Sandro acirra a briga com Ayrton Lucas, que não vive boa fase. Alcaraz é versátil e pode suprir principalmente os constantes problemas físicos de Arrascaeta e De la Cruz.

Estreia e velhos conhecidos da Liberta

Dois dos três reforços já viveram a Libertadores. Apenas Gonzalo Plata será estreante na competição, já que deixou a América do Sul muito cedo e não teve a oportunidade de disputar o torneio pelo Independiente del Valle.

Alex Sandro foi campeão da competição em 2011 com o Santos. Dos 11 jogos, ele foi titular em dois deles e entrou em outros nove.

Já Alcaraz tenta chegar a uma fase inédita para ele na carreira, as semifinais. Pelo Racing, quando tinha 17 anos, ele acabou eliminado no clássico argentino com o Boca Juniors nas quartas de final de 2020. No ano seguinte, ele jogou uma vez só na fase de grupos e em 2022 foi vendido para o Southampton, da Inglaterra.

Charly, inclusive, foi algoz do Flamengo naquela campanha. O Racing passou do rubro-negro nos pênaltis nas oitavas de final e Alcaraz converteu a quarta cobrança.