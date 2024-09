Yuri destaca "postura agressiva" do Corinthians contra o Fortaleza e brinca sobre gol: "Estava morto"

O atacante Yuri Alberto destacou a "postura agressiva" do Corinthians na vitória por 2 a 0 sobre o Fortaleza, nesta terça-feira, pela ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. Autor do segundo gol do triunfo do alvinegro, o camisa 9 brincou e disse que "estava morto" quando foi às redes pela 17ª vez na temporada.

"O primeiro passo foi dado hoje, fizemos uma grande partida, postura agressiva, ganhando duelos. Isso é o Corinthians. Assim vamos tirar o time dessa situação. Estava morto (risos), não aguentava mais, e fui premiado com aquela bola", disse Yuri em entrevista à ESPN.

O atleta de 23 anos também destacou seus números na Sul-Americana. Com o tento desta terça, Yuri chegou aos seis gols na competição continental.

"Estou próximo da artilharia da Sul-Americana, isso é importante, são números bons", complementou. O jogador voltou a marcar depois de cinco partidas somando todas as competições.

O Corinthians jogou melhor que o Fortaleza ao longo dos 90 minutos. Primeiro, Igor Coronado recebeu passe de Talles Magno e, fora da área, acertou o ângulo da meta adversária na reta final da primeira etapa. Nos minutos finais da partida, Yuri Alberto, com finalização de esquerda, ampliou a vantagem do Timão.

Com a vitória, o Corinthians joga apenas pelo empate na volta para garantir classificação à semifinal do torneio continental. Uma vitória do Leão do Pici por dois gols de diferença levaria a eliminatória para as penalidades máximas.

O Corinthians volta a entrar em campo no próximo sábado contra o Atlético-GO, na Neo Química Arena, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O jogo de volta das quartas da Sul-Americana está marcado para o dia 24 (terça-feira), em Itaquera, também às 21h30 (de Brasília). Quem passar de fase encara o vencedor do confronto entre Athletico-PR e Racing, da Argentina.