'Inferno': Neymar criticou jogar com Mbappé a amigos do Real, diz rádio

Do UOL, em São Paulo

Neymar teria enviado uma mensagem aos jogadores brasileiros do Real Madrid detonando sua experiência como companheiro de time de Kylian Mbappé. A informação é de Cyril Hanouna, apresentador na rádio francesa Europe 1.

O que aconteceu

Hanouna disse que Neymar fez críticas sobre jogar com o astro francês. A declaração foi dada ao vivo durante o programa On marche sur la tête.

"Era catastrófico, o inferno", teria dito o atacante brasileiro aos compatriotas do Real. Vinicius Jr, Rodrygo, Eder Militão e agora Endrick formam o quarteto de jogadores da seleção brasileira que atuam pelo time de Madri.

O apresentador também ponderou que sempre existiu uma guerra entre Neymar e Mbappé no PSG. Os dois atuaram juntos no PSG por seis anos e tiveram atritos dividindo os holofotes do clube parisiense. Fizeram 136 jogos juntos, conquistaram mais de dez títulos e somaram 54 participações em gols, segundo o site especializado Transfermarkt — apesar de não terem conquistado a Liga dos Campeões.

Os brasileiros [do Real Madrid] são amigos de Neymar. Sempre houve uma guerra entre Neymar e Mbappé. Neymar escreveu sobre Mbappé aos brasileiros, dizendo a eles que era catastrófico [jogar com ele], que era o inferno. Cyril Hanouna, na rádio Europe 1

Mbappé no Real

Mbappé e Vinicius Jr, do Real Madrid, em jogo contra o Betis pelo Espanhol Imagem: Oscar J. Barroso/Europa Press via Getty Images

Mbappé foi para o Real Madrid nesta temporada, encerrando uma "novela" que perdurou nas últimas janelas de transferências. O atacante francês fechou contrato por cinco anos, realizando seu sonho de infância.

Ele já fez seis jogos oficiais pelo clube, marcou quatro gols e vem tendo bom relacionamento em campo com Vini Jr. O camisa 7 já cedeu ao francês a cobrança de um pênalti sofrido pelo brasileiro, e também fez elogios públicos ao novo companheiro de ataque.