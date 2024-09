F1: 'Era o único momento', diz Piastri sobre manobra surpreendente em Baku

O australiano Oscar Piastri detalhou como foi o momento da ultrapassagem sobre Charles Leclerc, que valeu a primeira colocação - e, eventualmente, a vitória - no GP do Azerbaijão de Fórmula 1 neste domingo.

O que aconteceu

Piastri disse que enxergou ali o "único momento" em que poderia tomar a posição do adversário. O australiano explicou, então, que, mesmo um pouco longe, decidiu "mergulhar" e colocar o carro à frente de Charles Leclerc.

O piloto da McLaren também admitiu que sabia que teria problemas para segurar a posição depois. Charles Leclerc e a Ferrari tinham mostrado um bom desempenho durante todo o fim de semana no Circuito Urbano de Baku.

Eu tentei assumir a liderança na largada, mas no começo da corrida, não deu. Naquele momento da ultrapassagem, eu fiz um mergulho de longe, porque achei que era o único momento que eu teria. Eu torci para conseguir segurar nas voltas seguintes. No fim, ainda consegui relaxar um pouco, com a distância.

Por fim, Piastri celebrou que a McLaren tenha assumido a liderança do Mundial de Construtores. Ele exaltou o feito da equipe, lembrando que até ano passado, o time não era visto como uma potência na categoria.