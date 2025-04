Com Sampaio no comando, Santos se reapresenta e inicia preparação para receber o Bragantino

O Santos se reapresentou no CT Rei Pelé nesta terça-feira, após ganhar um descanso na última segunda. Agora, o elenco foca no duelo com o Red Bull Bragantino, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro.

Os titulares na derrota de 2 a 1 para o São Paulo, no último domingo, no Morumbis, realizaram apenas um trabalho regenerativo. Já o restante do elenco foi ao gramado para treinar sob orientações de César Sampaio.

O auxiliar seguirá no comando, pelo menos, até o próximo jogo. O ex-jogador assumiu interinamente após a demissão de Pedro Caixinha. Desde então, soma uma vitória e uma derrota.

César Sampaio segue sem contar com Neymar. O meia-atacante se recupera de uma lesão muscular na coxa esquerda. Soteldo também está entregue ao departamento médico, com um edema na coxa esquerda. Zé Rafael (fisioterapia após cirurgia na coluna) e Souza (lesão no tornozelo direito) completam a lista de baixas.

O duelo com o Red Bull Bragantino será no domingo, às 20h30 (de Brasília), na Vila Belmiro.

No momento, o Santos está na 18ª colocação do Brasileirão, com quatro pontos, um a menos que o Vitória, primeiro time fora da zona do rebaixamento.