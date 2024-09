Pedrinho treina normalmente, e Santos segue preparação para confronto contra o América-MG

Visando o jogo contra o América-MG, o elenco do Santos voltou a treinar na manhã desta quarta-feira. A partida está marcada para o próximo domingo, às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O atacante Pedrinho treinou normalmente com os demais companheiros e pode pintar entre as novidades do Santos para a partida do final de semana. Na última quinta-feira, ele apresentou um processo inflamatório na coxa direita e foi preservado do jogo contra o Brusque pela comissão técnica.

Reforço do Santos nesta janela de transferências, o zagueiro Luan Peres fez seu primeiro treino com o Santos na última terça-feira e participou das atividades desta quarta-feira mais uma vez. Ele vem de uma grave lesão no joelho, sofrida ainda no ano passado, e participou de apenas três jogos na temporada anterior.

Publicação de @santosfc Ver no Threads

O jogador, no entanto, ainda não deve estar à disposição do treinador Fábio Carille para a próxima partida. Por outro lado, a novidade pode ser o atacante gambiano Yusupha Nije, que vem treinando durante a semana pode aparecer entre os relacionados pela primeira vez.

Atualmente, o Santos ocupa a vice-colocação da Série B do Campeonato Brasileiro, com 43 pontos conquistos, um a menos que o líder Novorizontino. Próximo adversário do Peixe, o América-MG é o sétimo colocado, com 38 pontos.