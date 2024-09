Carro da Fórmula E terá maior aceleração do mundo e supera até queda livre

A Fórmula E escolheu São Paulo para dar a largada na 11ª temporada — no dia 7 de dezembro, no Sambódromo do Anhembi — e também como palco para a "apresentação" do carro com maior aceleração do automobilismo.

Vamos trazer um carro completamente novo, mais sustentável, ágil e o mais rápido de 0 a 100km/h do planeta Terra. Estamos falando de um carro que pode ir de 0 a 100 km em 1,8 segundos, o que é 30% mais rápido do que qualquer outro carro em todo o mundo. Alberto Longo, co-fundador da Fórmula E

Para efeito de comparação, o carro acelera mais rápido na largada do que se você soltar ele de um prédio. Não existe nenhum carro no planeta que faz isso . Lucas Di Grassi, piloto e campeão da Fórmula E na temporada 2016-17

O que aconteceu

O GEN3EVO vai de zero a 100km/h em apenas 1,86 segundos. Segundo o piloto brasileiro Lucas Di Grassi, o carro tem uma aceleração 30% mais rápida do que um Fórmula 1.

A melhoria é de quase um segundo em relação ao modelo anterior. Antes, conforme informou Di Grassi, o carro ia do zero aos 100km/h em 2,8 segundos.

Um carro mais veloz permitirá corridas com mais ultrapassagens e em trechos antes impensáveis. O carro exigirá também mais habilidade dos pilotos e novas estratégias das equipes.

Todos os pilotos com quem conversei estão muito satisfeitos. É um carro muito mais rápido e mais técnico de guiar. [...] A estratégia muda muito durante a corrida. [...] Você vai conseguir fazer ultrapassagens onde elas nunca antes foram feitas. Em pistas tradicionais, como o Mônaco, existem lugares na pista que você não consegue fazer ultrapassagem, mas agora vai conseguir. Lucas Di Grassi

Di Grassi, inclusive, já testou, e aprovou, o novo carro: "Estou muito empolgado. Já fiz mais de 2.000 km de teste com o carro e estou muito feliz com o desenvolvimento", contou.

O modelo terá ainda pneus mais sustentáveis, novo design e dinâmica aprimorada. A velocidade máxima do novo veículo em corridas é de 322km/h.

São Paulo receberá a Fórmula E pela terceira vez, mas foi escolhida pela primeira vez para abrir a temporada. O grid neste momento conta com apenas um brasileiro, Lucas Di Grassi.