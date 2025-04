Renato Paiva lamenta empate do Botafogo diante do São Paulo: "Fizemos o suficiente para ganhar"

O Botafogo ficou no empate com o São Paulo, nesta quarta-feira, em 2 a 2, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro, no Nilton Santos. O treinador Renato Paiva lamentou o resultado, mas elogiou o desempenho ofensivo do Glorioso.

"Acho que fizemos o suficiente para ganhar este jogo, pelo menos em termos ofensivos. A equipe estava com alguma dificuldade nos últimos jogos. Por ironia, até ganhou, com exceção do RB Bragantino e da Universidade de Chile, mas os jogos em que ganhou, mesmo os que não ganhou, a equipe sentia dificuldade em criar, eu próprio sentia isso, assumia essa situação. A equipe gerava poucas oportunidades de gol", disse Renato Paiva em entrevista coletiva.

Fim de jogo no Nilton Santos. Botafogo 2 x 2 São Paulo. Os gols foram marcados por Savarino e Igor Jesus. #VamosBOTAFOGO ? Vítor Silva/BFR pic.twitter.com/qqTs9vhaqE ? Botafogo F.R. (@Botafogo) April 16, 2025

"É óbvio que hoje geramos as oportunidades suficientes para ganhar este jogo, umas não fizemos por ineficácia, outras porque o homem do jogo é exatamente o goleiro do São Paulo e ele está lá para isso. Mas, de fato, tenho pena que tanto volume de jogo ofensivo não tenha terminado com mais gols na meta do São Paulo", acrescentou.

O São Paulo abriu o placar com Ferreirinha e o Botafogo empatou com Jefferson Savarino. Ainda antes do intervalo, André Silva recolocou o Tricolor na frente. Já na reta final da partida, Igor Jesus marcou o segundo do Glorioso e garantiu a igualdade.

Com o resultado, o Botafogo ocupa a 10ª posição, com cinco pontos conquistados. Por outro lado, o São Paulo, que segue sem vencer na competição, é o 16º colocado, com quatro pontos.