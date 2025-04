Ilia Topuria dispara contra Conor McGregor: "Precisa nascer de novo"

Ilia Topuria, que abriu mão do título peso-pena (66 kg) do UFC, voltou a chamar atenção com uma provocação direta a Conor McGregor. Durante uma entrevista recente, o georgiano não hesitou em alfinetar o irlandês, sugerindo que ele não estaria em sua melhor forma para enfrentá-lo, caso isso acontecesse algum dia.

Em conversa com Joe Rogan em seu podcast, o lutador, ao ser questionado sobre uma possível luta contra "Notorious", deu a entender que, para o ex-campeão de duas categorias do Ultimate ter qualquer chance de competir com ele, mudanças drásticas precisariam ocorrer. No entanto, o atleta radicado na Espanha foi ainda mais contundente e irônico em suas palavras.

"Depende de quem ele vai enfrentar. Porque se colocarem ele contra mim, ele precisa morrer e nascer de novo", afirmou, agora lutando na categoria peso-leve (70 kg).

A declaração foi feita de forma firme e provocativa, destacando a grande disparidade entre os dois. Aos 36 anos, McGregor venceu apenas uma de suas últimas quatro lutas e não completa um camp de treinamento há quase quatro anos - sua última vitória, em 2020, foi contra Donald Cerrone.

Enquanto isso, Topuria segue imbatível no MMA e ocupa uma posição dominante na organização. Com atuações consistentes e um estilo agressivo, ele representa a nova geração, enquanto o irlandês tem se distanciado do octógono e se tornado mais conhecido por sua fama e exageros do que por seu desempenho no cage.

Em busca da presidência

Um dos fatores que tem levado o irlandês a se manter afastado dos octógonos é sua candidatura à presidência da Irlanda. Esse movimento, inesperado para um lutador tão ativo no esporte, indica que, pelo menos por enquanto, ele está mais interessado em moldar seu futuro político do que em seguir no MMA.

Além disso, McGregor tem investido em outras áreas. Recentemente, ele se tornou sócio do Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC), uma organização que promove lutas de boxe sem luvas, ampliando seus interesses e se distanciando cada vez mais do retorno ao UFC.

