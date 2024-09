Lamine Yamal comenta comparações com Lionel Messi: "Não me incomoda, mas tento ser eu mesmo"

O jovem atacante Lamine Yamal, do Barcelona, vive grande fase e foi um dos 30 nomes indicados para a Bola de Ouro. Por conta disso, já começam a surgir comparações com o craque Lionel Messi, que atuava na mesma posição do espanhol no clube catalão (ponta direita). Porém, o atleta de 17 anos garantiu que não sente a pressão ou se incomoda com isso.

"Para mim, o mais importante é deixar e ter um legado na tua carreira. No final, ser comparado a Leo (Messi) é mais importante do que não olhar para isso. A verdade é que, se é comparado ao melhor jogador da história, é porque está fazendo as coisas bem. Isso não me incomoda, mas obviamente que tento sempre ser eu mesmo", declarou em entrevista à France Football.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por FC Barcelona (@fcbarcelona)

Outro ponto que fez aumentar ainda mais as comparações foi uma foto dos dois, de 17 anos atrás, na qual Messi segura Yamal, ainda bebê, no colo. A foto em questão é de 2007 e foi registrada em uma ação solidária do Barcelona. Foi feita uma parceria entre o clube espanhol e a Unicef (Fundo das Nações Unidas para a Infância) e Yamal foi sorteado para participar da campanha.

O atacante ainda revelou suas primeiras inspirações no futebol. Ele destacou apenas atletas que já atuaram no Barça, além de ter feito uma menção especial ao brasileiro Neymar Júnior.

"Me lembro de Neymar no Santos, de Messi obviamente, (David) Villa, Pedro, todos do Barça. Essas foram as minhas primeiras imagens do futebol. Desde pequeno, (quando assistia aos jogos) com o meu pai e a minha mãe em casa, é isso a primeira coisa de que me lembro. Costumava ir para casa de um amigo depois da escola, porque ele tinha um computador, e assistíamos vídeos do Neymar. Passávamos a tarde toda assistindo aquilo", relatou.

Agora, Lamine Yamal está com a seleção espanhola e deve entrar em campo nesta quinta-feira, às 15h45 (de Brasília), contra a Sérvia, no Rajko Mitic Stadium, pela Liga das Nações.