Cuiabá anuncia treinador que substituirá Petit

O Cuiabá agiu rápido no mercado e anunciou o substituto do treinador Petit nesta quarta-feira. O jovem Bernardo Franco, de 38 anos, assumirá a função e terá a missão de livrar o Dourado da zona de rebaixamento do Brasileirão.

Atualmente, o Cuiabá ocupa a 19ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 18 pontos conquistados. A equipe do Mato-Grosso, no entanto, possui duas partidas a menos.

Esta será a terceira passagem de Bernardo pelo Cuiabá, sendo a primeira como comandante principal. Antes, ele foi auxiliar técnico de António Oliveira.

Além do treinador, chegam ao Cuiabá os auxiliares Marcos Alberto Skavinsk e Julian Tobar. O último trabalho de Bernardo foi como auxiliar-técnico do Corinthians, ainda em 2024.

Bernardo Franco assume o comando técnico! Bernardo Franco é o novo treinador do Cuiabá! O profissional de 38 anos retorna ao Dourado após duas passagens vitoriosas como auxiliar-técnico. Ele chegou nesta quarta-feira em Mato Grosso para assinar contrato e comandar o primeiro... pic.twitter.com/DlIXq8ZU58 ? Cuiabá Esporte Clube (@CuiabaEC) August 28, 2024

O anúncio de Bernardo acontece menos de 24 horas após o Cuiabá confirmar a saída de Petit. Segundo o comunicado do Dourado, o técnico português que pediu demissão.

Caso seja inscrito no BID, Bernardo pode estar à beira de campo já no próximo compromisso do Cuiabá, contra o Criciúma, pelo Campeonato Brasileiro. A partida está marcada para sábado, às 18h30 (de Brasília).