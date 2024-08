São Paulo x Cuiabá: confira onde assistir e mais informações sobre o jogo pelo Brasileiro sub-17

Na tarde desta quarta-feira, o time sub-20 do São Paulo encara o Cuiabá, às 15h (de Brasília), no CFA Laudo Natel. O compromisso é valido pela sexta rodada do Grupo B do Campeonato Brasileiro da categoria.

Onde assistir: a transmissão do jogo fica por conta da SPFC Play, plataforma exclusiva do clube paulista.

Como chegam as equipes?

Os dois times estão em situações distintas no Grupo B da competição nacional. O São Paulo ocupa a sexta colocação, com seis pontos ? são duas vitórias e três derrotas até aqui. Já o Cuiabá é o atual vice-líder da chave, com nove pontos e campanha de três triunfos e dois reveses.

O sub-17 do São Paulo atravessa um momento de oscilação na temporada. A equipe vem de uma goleada sobre o Red Bull Bragantino, por 5 a 1, em casa. O time também venceu o Fluminense, mas perdeu para Cruzeiro, Bahia e Atlético-MG até aqui.

Em contrapartida, o Cuiabá se recuperou após o mau início na competição nacional. Após as duas derrotas iniciais para Palmeiras e Red Bull Bragantino, Foram três vitórias consecutivas sobre Internacional, Fluminense e Atlético-MG.