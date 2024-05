Ranking do Brasileirão: São Paulo ultrapassa dois, e Palmeiras mantém topo

O Ranking do Brasileirão, desenvolvido pelo UOL, traz uma classificação dos times da Série A que leva em conta todas as partidas disputadas por eles em 2024 (entenda os critérios abaixo).

Nesta semana, os destaques positivos ficam para São Paulo e Bahia. Os paulistas venceram seus dois jogos na semana e ultrapassaram Fluminense e Grêmio em relação ao ranking anterior. O Palmeiras mantém o topo.

O destaque negativo vai para o Grêmio. Os gaúchos não saíram de um empate contra o Operário-PR, da Série B, e o resultado fez com que a equipe de Renato Gaúcho acabasse ultrapassada até pelo principal rival, que não entrou em campo na semana e manteve seu índice estabilizado. Os jogos de Inter e Grêmio pelo Brasileirão foram adiados por causa da crise com as chuvas no sul do país.

Ranking UOL do Brasileirão*

Palmeiras (-), duas vitórias Atlético-MG (-), uma vitória e um empate São Paulo (+2), duas vitórias Fluminense (-), uma vitória e um empate Flamengo (+1), uma vitória e um empate Botafogo (+1), uma vitória e uma derrota Inter (+1), não jogou Grêmio (-5), um empate Bahia (+5), duas vitórias Cruzeiro (-2), não jogou Athletico (-), uma derrota e uma vitória Fortaleza (-2), dois empates Bragantino (-), dois empates Juventude (-2), não jogou Corinthians (+1), uma vitória e um empate Atlético-GO (+3), uma vitória Cuiabá (-2), duas derrotas Vasco (-1), um empate e uma derrota Criciúma (-1), uma derrota Vitória (-), duas derrotas

*os números dentro dos parênteses indicam a variação de posição em relação à semana anterior, e há o desempenho de cada clube no período atualizado.

Entenda a classificação

A classificação do Ranking do Brasileirão UOL foi calculada após os jogos do fim de semana do torneio.

O ranking traz o Palmeiras na liderança, seguido bem de perto pelo Atlético-MG. Ambos não foram ultrapassados em relação à lista da semana passada e seguem no top 2.

O São Paulo vem na terceira posição. As vitórias sobre o Águia (Copa do Brasil) e Vitória (Campeonato Brasileiro) ajudaram o clube.

O Ranking UOL do Brasileirão é dinâmico, e a cada semana os times podem subir ou descer na tabela de acordo com o resultado em campo.

A classificação será atualizada toda segunda-feira, levando-se em conta todas as partidas disputadas pelas equipes no período.

Critérios

O ranking considera os jogos dos times da Série A do Brasileirão e tem pesos diferentes para torneios mais importantes.

O clube conquista seus pontos com vitórias e empates, mas ganha bonificações quando tem resultado positivo em clássico ou por vitória nos pênaltis, por exemplo.

Uma vitória em competições mais relevantes, como Libertadores ou Campeonato Brasileiro, vale mais que os três pontos nos Estaduais.