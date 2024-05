Diniz faz mistério sobre futuro de John Kennedy no Fluminense

O Fluminense passa por um momento interno turbulento depois da série de problemas com o atacante John Kennedy. Afastado duas vezes do elenco em um curto espaço de tempo, o atleta tem o futuro indefinido no atual campeão da Libertadores.

Nesta quinta-feira, Fernando Diniz abordou o assunto sem dar muitos detalhes, após a vitória do Fluminense sobre o Sampaio Corrêa, pela Copa do Brasil. O técnico evitou falar sobre o pensamento em relação à sequência de John Kennedy no elenco.

"Será um assunto tratado internamente. A diretoria se posicionou da forma que deveria se posicionar, de uma maneira verdadeira, clara. O resto a gente vai tratar internamente", disse o treinador.

John Kennedy foi afastado inicialmente no dia 23 de abril - ao lado de Alexsander, Kauã Elias e Arthur - devido a um ato de indisciplina na concentração do jogo contra o Vasco. Nesta semana, novos problemas: ele faltou ao treino de domingo e chegou 1h20 atrasado na movimentação de terça-feira, o que gerou a nova punição da diretoria tricolor.