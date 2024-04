Wesley se valoriza e Corinthians espera proposta irrecusável pelo jovem; veja detalhes

O jovem Wesley, que brilhou na última rodada do Campeonato Brasileiro com os dois gols marcados contra o Fluminense, está se valorizando no mercado da bola. O garoto desperta interesse de clubes do exterior e a reportagem da Gazeta Esportiva apurou que o Timão espera receber em breve uma proposta irrecusável pelo atleta, na casa dos 25 milhões de euros (cerca de R$ 137 milhões).

Alguns clubes monitoram com carinho a situação de Wesley, como o West Ham, da Inglaterra. A Gazeta Esportiva apurou que a proposta irrecusável que o clube espera, porém, pode vir de um clube alemão.

Por mais que Wesley tenha alta minutagem com o técnico António Oliveira e seja peça importante na equipe, a diretoria do clube entende que seria muito difícil manter o jovem com esses valores envolvidos.

Na revisão orçamentária do Corinthians para a temporada de 2024, está registrado que a diretoria pretende arrecadar R$ 133,3 milhões com venda de jogadores. Apenas no balanço financeiro de janeiro, o clube obteve receita de R$ 108 milhões, valor impulsionado com a venda de Gabriel Moscardo ao Paris Saint-Germain.

O Corinthians possui 70% dos direitos econômicos de Wesley. Seu contrato com o clube é válido até agosto de 2027.

Na temporada atual, o jovem possui quatro gols e uma assistência em 21 partidas (15 como titular). Wesley recebeu suas primeiras oportunidades na equipe profissional em 2022, com Vítor Pereira, mas ganhou espaço de vez em 2023, com Vanderlei Luxemburgo.