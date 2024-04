São Paulo quebra recorde de público do Morumbis em 2024 no Choque-Rei

O São Paulo quebrou o recorde de público do Morumbis em 2024 nesta segunda-feira, no empate sem gols com o Palmeiras, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. 55.694 torcedores estiveram presentes nas arquibancadas do estádio apoiando o Tricolor contra o rival alviverde.

Esse foi o terceiro jogo neste ano que o São Paulo contou com mais de 50 mil pessoas nas arquibancadas do Morumbis. Em março, pela primeira fase do Campeonato Paulista, também contra o Palmeiras, 55.033 torcedores estiveram presentes no estádio tricolor. Já nas quartas de final do Estadual, contra o Novorizontino, 55.197 são-paulinos acompanharam a eliminação da equipe nos pênaltis.

Apesar de ter quebrado o seu recorde de público em 2024 nesta segunda-feira, o São Paulo teve uma renda com bilheteria inferior à das outras duas partidas com mais de 50 mil torcedores no Morumbis.

Contra o Palmeiras, pelo Campeonato Paulista, os 55.033 torcedores renderam aos cofres do clube R$ 3.693.222,00. Já no confronto com o Novorizontino, pelas quartas de final do Estadual, o Tricolor arrecadou R$ 4.022.136 com os 55.197 são-paulinos presentes.

O próximo jogo com potencial para quebrar o recorde de público do Morumbis em 2024 é o duelo com o Talleres, pela última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores, no dia 29 de maio, às 21h30 (de Brasília), partida que deverá definir quem avançará às oitavas de final como líder do Grupo B.