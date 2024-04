Faltou ousadia? Mauro Cezar e Lavieri debatem São Paulo x Palmeiras

São Paulo e Palmeiras não saíram do zero no Choquei-Rei de ontem pelo Brasileirão. No UOL News Esporte, os colunistas Mauro Cezar Pereira e Danilo Lavieri divergiram sobre a qualidade do clássico. Se para Lavieri o jogo foi "aceitável", para Mauro, foi "péssimo".

Mauro Cezar: 'O jogo foi péssimo. Jogos péssimos têm sido uma rotina'

O jogo foi ruim, como têm sido vários jogos, Supercopa foi também, outro jogo péssimo. Ontem foi péssimo de novo, como Palmeiras 0 x 0 Flamengo foi péssimo. Aliás, jogos péssimos têm sido uma rotina. Muito se exalta a competitividade do Palmeiras, mas pouco se fala de jogos péssimos nos quais o bicampeão brasileiro está inserido. Cobramos muito pouco qualidade de jogo, vontade de ganhar, o lance mais emocionante do jogo foi um chute peteleco do Lázaro que foi tirado pelo Alisson, se chuta com vontade, com força, faz o cara, mas chutou fraquinho e o Alisson tirou. Foi o lance mais emocionante do jogo, é muito pouco. Estou falando do bicampeão brasileiro contra o campeão da Copa do Brasil.

Domingo vimos o Fluminense, gostaram do Fluminense? É o campeão da Libertadores. E o Flamengo, que é o time mais caro das Américas, que perdeu para o Botafogo? São vários jogos ruins com muita tolerância da torcida e da mídia. Não, que é jogo brigado, pegada de Libertadores, o cacete! Jogo ruim, jogo ruim, jogo ruim, mais um jogo ruim. A gente está se acostumando a ver jogo ruim e não cobramos dos artistas do espetáculo, inclusive dos treinadores, que hoje também são artistas, um pouco mais de futebol, de desejo pela vitória. É muito pouco, esses caras têm que oferecer mais. Foi mais uma pelada, mais um jogo fraco entre os outros, com 55 mil pessoas no estádio. Será que elas não mereciam algo melhor do espetáculo?

Danilo Lavieri: 'Faz parte da competitividade do Brasileirão'

O primeiro tempo achei o jogo ruim, mas no segundo tempo melhorou, de fato é um jogo tenso, mas achei que houve algumas mudanças interessantes dos dois técnicos. O Palmeiras pressionou bastante o São Paulo nos primeiros 20 minutos do segundo tempo, a ponto de colocar o São Paulo jogar no contra-ataque dentro do MorumBis, com Murilo saindo mais, tendo praticamente virada um líbero, às vezes até um camisa 10. O Palmeiras conseguiu encurralar o São Paulo por 15 a 20 minutos e aí o São Paulo passou a jogar no contra-ataque, tanto que no Zubeldía colocou o Ferreirinha e a partir daí o São Paulo começa a levar mais perigo depois de um três dedos invocado do Michel Araújo, o São Paulo responde com uma bola na trave do Calleri. É verdade, não foi um jogo de grandes chances, onde os goleiros trabalharam bastante, mas achei um jogo tenso, um Palmeiras e São Paulo num nível aceitável.

MorumBis com 55 mil pessoas, vários fatores externos, a questão da briga do Abel, a lesão do Pablo Maia um dia antes do jogo, então eu acho que dá para achar aceitável. O ideal seria um jogo mais bonito, assim como no Palmeiras 0 x 0 Flamengo, mas aí eu vejo uma questão também de decisão, de os caras não quererem perder ponto um para o outro. Isso é legal? Não, afeta o espetáculo, mas faz parte da competitividade do Brasileirão.

