Bronze em Tóquio, Bruno Fratus anuncia que não irá participar das Olimpíadas de Paris

Nesta terça-feira, o nadador Bruno Fratus, bronze nas Olimpíadas de Tóquio nos 50m livre, anunciou que não irá competir nas seletivas para os Jogos de Paris. A decisão, comunicada via Instagram, tem as lesões como principal fator.

De acordo com o nadador, devido aos problemas físicos durante o ciclo não seria possível entregar a sua melhor performance.

"Tudo isso impossibilitou uma preparação que me colocasse em uma posição competitiva em Paris agora, há menos de 100 dias. Por mais difícil que seja, eu optei por não competir a seletiva olímpica semana que vem e consequentemente não estarei em Paris", explicou.

Fratus, na sequência do comunicado, destaca que isso não é uma aposentadoria, mas sim um hiato na carreira para cuidar da saúde.

"Quero dizer que tudo isso não faria sentido sem vocês e por fim dizer que essa não é uma mensagem de aposentadoria, mas sim de um breve hiato. Com toda essa situação surgiu a urgência de um cuidado maior comigo mesmo, tirar o atleta e a performance de foco e cuidar do ser humano por trás disso tudo", completou.

Uma publicação compartilhada por Bruno Fratus (@brunofratus)

O medalhista olímpico, por fim, garantiu que, mesmo decepcionado por não participar, estará na torcida pelos atletas brasileiros em Paris.

"E, mesmo me doendo - e muito - não poder estar lá, estarei por aqui, torcendo como sempre por todo mundo que vai estar lá competindo e representando o nosso país", finalizou.

Natural do Rio de Janeiro, Bruno Fratus, aos 34 anos, soma sete medalhas em Pan-Americanos (cinco de ouro e duas de prata), quatro medalhas em Mundiais (três pratas e um bronze) e um bronze em Jogos.

Confira a nota de Bruno Fratus na íntegra:

Quem tem me acompanhado mais de perto têm visto nesses últimos meses que eu tenho lidado com lesões, cirurgias e MUITA fisioterapia e é inegável que tudo isso impactou na regularidade de treinos e competições.

Eu treino desde os 11 anos de idade, e depois de três ciclos olímpicos seguidos - sendo os dois últimos bem atípicos - meu corpo pediu para respirar.

Nos últimos 18 meses foram quatro cirurgias, incontáveis sessões de fisioterapia, mas apesar de todo o esforço na reabilitação, muito tempo fora d'água também.

Tudo isso impossibilitou uma preparação que me colocasse em uma posição competitiva em Paris agora, há menos de 100 dias.

Por mais difícil que seja, eu optei por não competir a seletiva olímpica semana que vem e consequentemente não estarei em Paris.

É difícil passar uma mensagem tão pessoal, baseada em sentimentos e situações tão íntimas, ainda mais cedendo a superficialidade do formato dessa rede social. Sinceramente, preferia estar conversando com cada um de vocês, olho no olho, e agradecer pelo apoio incondicional de todos que me acompanharam e mandaram mensagens de incentivo durante esse ciclo todo.

Quero dizer que tudo isso não faria sentido sem vocês e por fim dizer que essa não é uma mensagem de aposentadoria, mas sim de um breve hiato.

Com toda essa situação surgiu a urgência de um cuidado maior comigo mesmo, tirar o atleta e a performance de foco e cuidar do ser humano por trás disso tudo.

Saúde é papo sério.

Depois de três Olimpíadas, não faria sentido ir até Paris, vestir o uniforme do Brasil, sem a plena convicção de que eu estou em condições de brigar pela prova.

Time Brasil, também é papo sério.

E, mesmo me doendo - e muito - não poder estar lá, estarei por aqui, torcendo como sempre por todo mundo que vai estar lá competindo e representando o nosso país.

Quero agradecer o apoio incondicional do COB, do meu clube, Pinheiros, e de todos os meus patrocinadores e apoiadores que conseguem enxergar o ser humano por trás do atleta e compartilham dos mesmos valores e sentimentos que eu.