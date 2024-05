PVC: Estêvão só sai do Palmeiras depois do Mundial de 2025

Estêvão só sairá do Palmeiras depois do Mundial de Clubes da Fifa de 2025, informou o colunista Paulo Vinícius Coelho, no De Primeira.

Segundo PVC, o destino de Estêvão será o Chelsea, da Inglaterra, mas ele só será liberado pelo Alviverde após o Supermundial. O clube de Londres deve pagar 20 milhões de euros acima da multa rescisória pela transação, quando considerados metas e bônus.

O Palmeiras colocou uma cláusula no processo de venda do Estevão, que está no fim. O Estêvão será vendido para o Chelsea, não está assinado ainda, mas será vendido ao Chelsea e há cláusulas que o André Hernan trouxe no sábado, em primeira mão, para o negócio chegar em R$ 360 milhões, 65 milhões de euros, o que significa 20 milhões de euros a mais que a multa de rescisão do Estêvão, que é de 45 milhões.

Com os bônus por metas, o Estêvão certamente vai chegar a todas as metas apresentadas para ele no Palmeiras até o Mundial de Clubes, isso é seguro. Mais, isso foi colocado no contrato: o Estêvão não sai do Palmeiras antes de disputar o Supermundial de Clubes de 2025 da Fifa. Paulo Vinícius Coelho

