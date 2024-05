Thiago Wild vence na estreia do ATP 250 de Lyon

De olho em Roland Garros, Thiago Wild brilhou em seu primeiro desafio no ATP 250 de Lyon. Na manhã desta terça-feira, o brasileiro superou o espanhol Pedro Martinez, número 49 do ranking mundial.

Wild foi superior em quadra e ganhou com tranquilidade, em 1h18 de confronto. A partida acabou definida em dois sets, com parciais de 6/4 e 6/1.

Na próxima etapa em Lyon, Wild terá pela frente um rival sul-americano. Trata-se do argentino Tomas Etcheverry, número 29 do mundo e cabeça de chave número 6 no torneio francês.

Será a chance de Wild buscar uma revanche contra o adversário. Em Roma, ele foi derrotado por Tomas Etcheverry por 2 a 0, parciais de 6/3 e 7/5.