Em boa fase no São Paulo, Arboleda foi titular em seis dos sete jogos sob o comando de Zubeldía

O zagueiro Robert Arboleda é titular absoluto na defesa do São Paulo. O equatoriano, que desembarcou na capital paulista em 2017, atravessou momentos de altos e baixos no Tricolor, mas, atualmente, vive boa fase e soma muitos minutos em campo. Sob o comando de Zubeldía, por exemplo, o atleta participou como titular de seis dos sete jogos com o técnico.

Arboleda ficou de fora apenas do duelo diante do Águia de Marabá, válido pela ida da terceira fase da Copa do Brasil. Na ocasião, o treinador argentino poupou diversos jogadores titulares e o zagueiro foi um dos escolhidos. O jogo acabou em 3 a 1 para o São Paulo.

? Vendas abertas para todo o público pro jogo contra o Águia de Marabá, pela Copa do Brasil! O Tricolor decide vaga para as oitavas de final na próxima quinta-feira, às 21h30, no MorumBIS. Compre agora > https://t.co/CV5rzDgf8V #VamosSãoPaulo ?? pic.twitter.com/fO1Xt2DJNQ ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) May 20, 2024

No período em que Arboleda esteve como titular com Luis Zubedía, o Tricolor Paulista apresentou bons números defensivos e sofreu apenas três gols em seis partidas disputadas.

Durante a temporada, no total, o equatoriano disputou 22 jogos pelo São Paulo e cravou um gol. Assim, com 1.875 minutos dentro das quatro linhas, Robert Arboleda é o terceiro jogador que mais atuou pelo time paulista neste ano. Apenas o goleiro Rafael (2.070 minutos) e o meio-campista Alisson (1.912 minutos) ficam na frente do zagueiro.

Nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Morumbis, São Paulo e Águia de Marabá se encaram pela partida de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Após vencer no Mangueirão, o clube paulista defende vantagem de 3 a 1.