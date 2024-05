Ex-capitão do Flamengo, Fábio Luciano comenta polêmica de Gabigol: "Burrice"

Nesta segunda-feira, Fábio Luciano, ex-jogador do Flamengo, comentou a polêmica sobre Gabigol, que foi flagrado com o uniforme do Corinthians e perdeu a camisa 10 como forma de punição. Atualmente comentarista, o antigo capitão rubro-negro explicou o que faria caso ainda fosse líder da equipe.

"Gabigol precisa saber escolher os amigos. Ele errou e sabe disso. Precisa saber quem você coloca dentro da sua casa. Eu não daria uma bronca, mas faria ele entender a burrice que ele fez. O que ele representa ao Flamengo, o tanto que ele demorou para construir essa história. Ele é uma imagem dentro do campo do que representa a torcida. Ele sabe que errou. Assumiu o erro. Tem muitos erros. É muito erro", disse no Resenha da Rodada, da ESPN.

"É vestir a camisa, precisa saber quem coloca dentro de casa, tentar enganar todo mundo falando que era montagem, demorar para se posicionar. A gente é passível de erro e precisamos assumir isso. O Gabigol, fora da condição de titular, é o jogador das desculpas também. Tem errado mais do que o normal para um ídolo", concluiu.

O Clube de Regatas do Flamengo informa que, após reunião com o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, e demais diretores do departamento, o atleta Gabriel Barbosa foi multado e comunicado pelo dirigente de que não usará mais a camisa 10 rubro-negra nas competições possíveis de... ? Flamengo (@Flamengo) May 17, 2024

Após a foto de Gabriel Barbosa com a camisa do Corinthians ter sido vazada na última quinta-feira, o atacante negou que vestiu o uniforme e afirmou que a imagem era montagem. Porém, depois da repercussão, o atleta admitiu que era verdade e pediu desculpas à torcida, em entrevista ao UOL.

Em janeiro de 2023, Gabigol deixou de usar a camisa 9 e assumiu a 10, do ídolo Zico. Para Fábio Luciano, essa decisão foi equivocada.

"Eu aponto um erro de assumir a camisa 10. O problema começou aí. Quando ele pede, o presidente fala que era do Zico. O Zico representa muito mais. A partir daquele momento. O Gabigol não é o exemplo, como o Zico era o mais amado do Brasil. Eu, particularmente, acho que o Gabigol se arrepende de ter pego a 10. Ele sabe que se ele continuasse com a 9, seria o maior 9. Quando ele pega a 10, ele não é mais reconhecido como Gabigol", afirmou.

"Quando o Gabigol pede a 10, o Nunes fala que ele é o maior 9 da história do Flamengo. Eu acho que, lá no fundo, tem um arrependimento de ter pego a 10. Ia criar dificuldade para o Pedro também. Mas a vida é feita de caminhos e escolhas. Bateu a vaidade e o ego. Agora ele entendeu o que representa ser o 10 do Flamengo", finalizou.

Agora, o novo número do atacante rubro-negro será o 99. A alteração será feita somente no Brasileirão e na Copa do Brasil. Na Libertadores, Gabigol continuará usando a 10, já que a Conmebol não aceita trocas com a competição em andamento. Além da mudança na numeração, o jogador também foi multado em 10% de seu salário.

O Flamengo entra campo nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), contra o Amazonas, na Arena da Amazônia, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Na ida, a equipe carioca venceu por 1 a 0.