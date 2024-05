Lautaro diz ser um dos melhores atacantes do mundo: 'Nível de Mbappé, Haaland e Kane'

Imagem: DeFodi Images/DeFodi Images via Getty Images

Nesta terça-feira (21), Lautaro Martínez, da Inter de Milão, afirmou ser um dos melhores atacantes da atualidade. O argentino foi um dos principais jogadores da equipe na conquista do título do Campeonato Italiano.

"Se me sinto no mesmo nível de Mbappé, Haaland, Lewandowski e Kane? Sim, não deixo nada a desejar, os números e os troféus dizem isso", disse em entrevista ao jornal Gazzetta dello Sport.

"Alguns deles ganharam menos do que eu. Tenho que continuar trabalhando com responsabilidade, como o meu pai me ensinou, mas posso sentar na mesma mesa que estes grandes", concluiu.

Na atual temporada, Lautaro realizou 44 jogos, balançou as redes 27 vezes e deu sete assistências. O atacante também deve ser o artilheiro da liga italiana. A uma rodada do fim da competição, ele está com 24 gols, oito a mais que Dusan Vlahovic, da Juventus.

Ao todo, o argentino conquistou em sua carreira uma Copa do Mundo (2022), uma Copa América (2021), uma Finalíssima, dois Campeonatos Italianos, duas Copas da Itália e três Supertaças da Itália.

Lautaro ainda elogiou o novo reforço da Inter de Milão para a próxima temporada, o centroavante Mehdi Taremi, que estava no Porto.

"Já o enfrentei e vi muitos dos seus jogos. É um grande atacante, muito técnico e com uma forma de jogar diferente. Penso que pode ser um novo Arnautovic devido a sua capacidade de levar a equipe para cima."

Na temporada 2023/24, o iraniano de 31 anos participou de 37 partidas, marcou dez gols e distribuiu sete assistências.