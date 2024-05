Flamengo renova contratos de Igor Jesus e Werton

A diretoria do Flamengo está de olho no futuro do elenco e anunciou a renovação de contrato de dois jovens. O meio-campista Igor Jesus e o atacante Werton tiveram os seus vínculos prolongados com o time carioca. O anúncio foi feito nas redes sociais do clube nesta terça-feira.

Igor Jesus, de 21 anos, renovou até dezembro de 2027. Esperança para o futuro, ele já disputou 14 jogos na temporada com o técnico Tite, a maioria deles saindo do banco de reservas.

Já Werton tem apenas 20 anos e renovou até dezembro de 2026. O atacante ainda desfruta de pouco espaço no elenco principal do Flamengo - entrou em apenas 2 jogos no ano, no começo do Campeonato Carioca.

Werton alcançou, entretanto, um bom desempenho no time sub-20. Ele foi destaque do Flamengo na Copinha de 2024, com 3 gols e 1 assistência.