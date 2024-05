Igor Jesus e Werton acertam renovação de contrato com o Flamengo

Do UOL, no Rio de Janeiro

O Flamengo anunciou nesta terça-feira a renovação de contrato do volante Igor Jesus. Ele assina com o clube até dezembro de 2027.

O que aconteceu

O jovem tinha contrato até o fim de 2025. O clube ofereceu uma valorização e já vinha em conversas nos últimos meses.

Igor está ganhando mais espaço com Tite. Ele subiu para o profissional na temporada passada, ainda com Vítor Pereira no Carioca e posteriormente com Jorge Sampaoli.

O volante é revelado pelo Flamengo, mas começou a carreira no Desportivo Real, clube formador de Goiânia. Também passou na base do Goiás antes de ir para o Rubro-Negro.

O Clube de Regatas do Flamengo informa que o atleta Igor Jesus assinou renovação de contrato até Dezembro de 2027! #CRF pic.twitter.com/q1faCooWEr -- Flamengo (@Flamengo) May 21, 2024

Werton também renova

Outro que também teve extensão de vínculo foi Werton. O jovem renovou até dezembro de 2026.

O vínculo atual era até o fim de 2024. A renovação já estava prevista.

O atacante quase foi emprestado para o Santa Clara, de Portugal, ainda no Carioca. O contrato, porém, foi barrado pelo presidente Rodolfo Landim.

Aos 20 anos, Werton está sem espaço no Fla. Ele foi relacionado algumas vezes no profissional em 2024, mas só entrou em campo nos dois jogos com time alternativo no Estadual.