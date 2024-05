Após mais de 3 meses, Fluminense tenta vencer 2 seguidas no ano

O Fluminense amarga uma temporada de altos e baixos depois de tantas alegrias no ano passado - com a conquista da Libertadores da América. Assim, o time carioca irá enfrentar o Sampaio Corrêa, nesta quarta-feira, no Maracanã, com uma missão: voltar a vencer duas partidas seguidas depois de mais de três meses.

A equipe carioca não ganha duas seguidas desde o início do ano. No Campeonato Carioca, conseguiu quatro triunfos consecutivos, entre 21 de janeiro e 1º de fevereiro, quando nem contava com sua formação principal, ainda de férias após a disputa do Mundial de Clubes.

Depois disso, o Fluminense entrou em campo em 22 oportunidades por diferentes competições. Conquistou 8 vitórias, 7 empates e sofreu 7 derrotas.

Na última apresentação, na semana passada, o Fluminense venceu o Cerro Porteño por 2 a 1 pela Libertadores. Agora, enfrenta o Sampaio Corrêa com dois gols de vantagem obtidos no duelo de ida da terceira fase da Copa do Brasil.