Tchê Tchê projeta duelo decisivo do Botafogo contra o Vitória pela Copa do Brasil

O Botafogo se prepara para o jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil contra o Vitória, marcado para esta quarta-feira, às 19h (de Brasília), em Salvador. Na ida, os cariocas venceram por 1 a 0. Antes do treino desta terça, o volante Tchê Tchê projetou o confronto decisivo e pouco valorizou a vantagem no placar.

"Temos uma vantagem mínima, mas já conversamos sobre isso. Óbvio que não podemos entrar falando que está 0 a 0, temos que saber jogar o jogo, que é decisivo e de mata-mata. Vamos viajar e temos nos preparado para chegar lá e ter um bom resultado, não jogar em cima desta vantagem desde o início. Temos que saber administrar quando tiver que ser administrado, mas toda nossa preparação foi feita para conseguir mais um bom resultado", disse à Botafogo TV.

Por conta da paralisação do Campeonato Brasileiro, devido às enchentes no Rio Grande do Sul, o Botafogo não teve o compromisso contra o Corinthians, que estava marcado para este final de semana. Com isso, o Glorioso recebeu bastante tempo para se preparar para o jogo contra o Vitória.

Por ter vencido o duelo de ida, no Engenhão, por 1 a 0, o Botafogo poderá se classificar em caso de empate ou triunfo por qualquer placar. A derrota por um gol de diferença leva o jogo para os pênaltis, enquanto a de dois gols dará a classificação ao Vitória.