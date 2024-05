Tatiana Weston-Webb analisa onda de Teahupo'o, local do surfe nas Olimpíadas: "Super perigosa"

Nesta segunda-feira, a surfista brasileira Tatiana Weston-Webb analisou a temida onda de Teahupo'o, local sede do surfe nos Jogos Olímpicos de Paris. A atleta afirmou ser uma onda perigosa, mas que pode ficar mais tranquila dependendo das condições.

"É uma onda super perigosa dependendo das condições. Tem que ter aquela sabedoria quando você está surfando a onda. Então realmente não é uma onda fácil. Mas vamos dizer que essa semana está super diferente, por exemplo a direção mudou, o vento entrou, não está maior do que dois metros. Pode ser que alguém não se sinta confortável quando é grande, mas também alguém, como eu, não se sinta confortável quando é muito pequena. Realmente essa onda tem vários riscos, é bem raso, tem coral. Todas as ondas no mundo têm seus perigos, mas essa é perigosa mesmo", disse.

Teahupo'o é uma vila que fica localizada no Thaiti. Além das Olimpíadas, o local também vai receber a próxima etapa do circuito mundial da WSL.

A onda mais temida do mundo, é ou não é? ? Teahupoo será palco da 6ª etapa do Championship Tour e dos jogos Olímpicos de Paris 2024. #WSLBrasil pic.twitter.com/AT5JD4nurY ? WSL Brasil ?? (@WSLBrasil) May 18, 2024

Tatiana participou da etapa em 2022 e 2023. Na primeira temporada, ela terminou o circuito na terceira posição, e no ano seguinte foi a quinta colocada. A brasileira busca usar o bom retrospecto em Teahupo'o para voltar a vencer uma prova da WSL. A última vez que saiu vitoriosa foi em 2022, quando conquistou a etapa da África do Sul.

"Estou na esperança. Uma coisa sobre o mundo do surf é que todo mundo tem os momentos altos e baixos. A gente não pode viver o momento alto para sempre, porque tem muita coisa fora do nosso controle. Estou só esperando aquela etapa que tudo vai se alinhar para mim e tudo vai se conectar, e eu ganhe de novo. Mas é muito fácil falar isso e muito mais difícil de ter aquela conexão durante o evento inteiro, umas baterias que vão muito mais para seu lado do que para o da outra pessoa. Eu tenho certeza que estou surfando melhor do que já surfei na minha vida. Estou confiante com meu surfe, feliz com minhas pranchas e feliz com meu estado mental", declarou.

Além da etapa de Teahupo'o, Tatiana ainda vai disputar os circuitos de El Salvador e Saquarema, no Rio de Janeiro, antes dos Jogos Olímpicos. O torneio em Paris começa no dia 26 de julho.