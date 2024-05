Mauro Cezar: Flamengo tem que agradecer quem foi contra renovar com Gabigol

No UOL News Esporte desta terça (21), Mauro Cezar Pereira afirmou que o Flamengo deveria agradecer quem se opôs à renovação de contrato de Gabigol até 2028. Para o colunista do UOL, o acordo era absurdo porque não correspondia ao momento do jogador, que agora está em xeque no clube com o episódio da camisa do Corinthians.

'Flamengo tem que agradecer quem foi contra renovar o contrato': "O Flamengo, a instituição, agradeça aos jornalistas, torcedores e pessoas próximas ao presidente do clube que combateram, criticaram e questionaram veementemente a absurda renovação, absurda renovação que se desenhava no ano passado capitaneada pelo Marcos Braz. Era uma renovação de quatro anos, além desse ano de 2014, 2025, 2026, 2027 e 2028. Com aumento, luvas e tudo mais.

'Gabigol já se pagou': "Se esse jogador já é um problema agora em 2024 assim, imagina se ele estivesse protegido por um contrato de mais 4 anos e sete meses? O que ele não poderia fazer? Tenho contrato, vocês vão ter que me pagar até 2028. É um absurdo, um absurdo. E sempre lembrando que ele custou muito dinheiro, mas já se pagou".

'Era outro Gabriel até 2022': "Ele fez grandes campanhas nos dois Campeonatos Brasileiros que o Flamengo ganhou, foi um grande destaque, e nas duas Libertadores foi muito bem, além dos gols decisivos. Não foi só o gol decisivo, ele foi muito bem. Na Copa do Brasil, ele também foi importante, até na disputa de pênaltis ele foi importante, era um outro Gabriel até 2022. Do ano passado para cá, mudou bastante, foi mais Lil Gabi que Gabigol".

