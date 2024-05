Deyverson no Corinthians não seria loucura, diz Arnaldo Ribeiro

Arnaldo Ribeiro analisou no UOL News Esporte desta terça (21) que não é absurdo cogitar Deyverson no Corinthians. De acordo com o site "Meu Timão", o ex-atacante do Palmeiras, hoje no Cuiabá, foi oferecido ao clube e aprovado por António Oliveira, mas a diretoria tem ressalvas.

'Não acho ruim': "O Corinthians vai ter que ir ao mercado de qualquer jeito nesse meio de ano porque está enfraquecido. Já estava com o elenco esburacado, vai ter que inclusive buscar um novo goleiro para ser alternativa ao Carlos Miguel. Por mais estranho que pareça, por mais que tenha a relação dele com o Palmeiras, eu não acho ruim, não".

'Deyverson é um bom jogador': "O Deyverson, por trás do folclore, trata-se de um bom jogador. Um jogador que faz gols, que consegue ter sintonia com a torcida, provoca o adversário, eu não acho um absurdo, não. Ainda mais conhecendo tão bem o técnico, lembrando que um dos principais jogadores do Corinthians passou a ser o Ranielle, que trabalhou também por muito tempo com o António Oliveira no Cuiabá".

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 17h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 17h de Brasília).

Live do Palmeiras - terça-feira (às 17h de Brasília).

Live do São Paulo - quinta-feira (17h de Brasília).

Live do Corinthians - sexta-feira (17h de Brasília).

Confira os horários das lives do UOL Esporte

09h - UOL News Esporte - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia.

11h - De Primeira - Domitila Becker, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

18h - Fim de Papo - Marília Ruiz, Renato Maurício Prado e convidados debatem os principais temas do dia no futebol.

Assista ao UOL News Esporte na íntegra