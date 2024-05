Ederson pode deixar o Manchester City ao final da temporada

A passagem de Ederson pelo Manchester City pode estar na reta final. De acordo com informações do jornalista Fabrizio Romano, o goleiro brasileiro pode deixar o clube inglês caso chegue uma boa proposta.

Clubes sauditas já estão demonstrando interesse na contratação, e Ederson irá avaliar as opções ao final da temporada. O arqueiro tem contrato com o Manchester City até junho de 2026.

Ederson sofreu com lesões nesta temporada. Em março, ele desfalcou a equipe por cerca de um mês e, mais recentemente, no penúltimo jogo do City, contra o Tottenham, o goleiro teve uma fratura no rosto.

Inclusive, a primeira lesão tirou Ederson dos amistosos do Brasil contra Inglaterra e Espanha, enquanto a segunda causou o corte do arqueiro da Copa América, que começa em junho. Para seu lugar, o técnico Dorival Júnior convocou Rafael, do São Paulo.

Atualização da lesão de Ederson.

Ederson ficará de fora do último compromisso do Manchester City na temporada. O clube comandado por Guardiola enfrenta o Manchester United no próximo sábado, às 11h (de Brasília), pela final da Copa da Inglaterra.