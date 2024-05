Portugal divulga convocados da Euro e CR7 será primeiro a jogar 6 edições

Imagem: UEFA via Getty Images

Cristiano Ronaldo alcançou uma nova marca histórica ao ser convocado nesta terça-feira (21) por Roberto Martínez para defender Portugal na Eurocopa.

O que aconteceu

A seleção portuguesa teve os 26 nomes divulgados pelo treinador Roberto Martínez. Além da Euro, o país também disputará amistosos na primeira quinzena de junho com o mesmo elenco.

Com a confirmação de mais uma convocação de Cristiano Ronaldo, o craque da camisa 7 se tornará o primeiro jogador a disputar 6 edições do torneio. O atacante fez sua primeira participação em 2004 e esteve presente em todas as listas desde então.

O zagueiro Pepe também foi chamado e jogará sua quinta Eurocopa. Além de CR7, outros destaques do plantel são Bruno Fernandes, Bernardo Silva, João Félix e Rafael Leão.

A Eurocopa acontece entre 14 de junho e 14 de julho com sede na Alemanha. Portugal fará a estreia contra a República Tchéquia no dia 18 em Leipzig.

Confira a convocação completa da seleção de Portugual para a Euro 2024:

Goleiros: Diogo Costa (FC Porto), José Sá (Wolverhampton Wanderers FC) e Rui Patrício (AS Roma).

Defensores: António Silva (SL Benfica), Danilo Pereira (PSG), Diogo Dalot (Manchester United), Gonçalo Inácio (Sporting CP), João Cancelo (FC Barcelona), Nélson Semedo (Wolverhampton Wanderers), Nuno Mendes (PSG), Pepe (FC Porto) e Rúben Dias (Manchester City).

Meio-campistas: Bruno Fernandes (Manchester United), João Neves (SL Benfica), João Palhinha (Fulham FC), Otávio Monteiro (Al Nassr), Rúben Neves (Al-Hilal) e Vitinha (PSG).

Atacantes: Bernardo Silva (Manchester City), Cristiano Ronaldo (Al Nassr), Diogo Jota (Liverpool FC), Francisco Conceição (FC Porto), Gonçalo Ramos (PSG), João Félix (FC Barcelona), Pedro Neto (Wolverhampton Wanderers) e Rafael Leão (AC Milan).