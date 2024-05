Arnaldo Ribeiro se irrita com proposta de Renato Gaúcho sobre o Brasileirão

Arnaldo Ribeiro criticou no UOL News Esporte desta terça (21) a proposta de Renato Gaúcho, técnico do Grêmio, de não haver rebaixamento no Brasileirão 2024 por causa das enchentes que assolam o Rio Grande do Sul. Para o comentarista, a ideia é absurda.

'Me causou calafrios': "Dá para perceber desde o dia da nota da paralisação do Campeonato Brasileiro que o que estava em jogo ali eram questões esportivas e não humanitárias em relação às vítimas da enchente no Rio Grande do Sul. Tem lá no antepenúltimo parágrafo da nota da CBF paralisando o campeonato uma coisa que me causou calafrios. Ela deixa no ar muita coisa, como se o Conselho Técnico [dos Clubes] fosse rediscutir o campeonato e não só as datas da reposição dos jogos, a essência do campeonato e não só o calendário, a extensão do calendário. Isso é a coisa mais comum no Brasil, não só no futebol brasileiro: aproveitar tragédias para casuísmos".

'Proposta do Renato Gaúcho é esdrúxula': "É de causar náuseas, mas não é novidade. Quando o Renato vem e lança essa proposta esdrúxula, de fato ela não me surpreende, só me revolta. De novo, não é uma questão humanitária que está em discussão na proposta do Renato, é uma vantagem esportiva. A isonomia será impossível, como ela é normalmente impossível em diversas situações".

