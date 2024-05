Vasco atrasa direito de imagem dos jogadores e diretoria busca soluções

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

Em meio ao imbróglio envolvendo os sócios da SAF, o Vasco atrasou o pagamento dos direitos de imagem dos jogadores, que deveria ter ocorrido na última segunda-feira.

O que aconteceu

Os direitos de imagens compõem os salários dos integrantes do elenco. Os valores referentes à carteira estão em dia.

A situação não é nova desde a formação do VascoSAF. Em maio do ano passado também houve questões envolvendo o fluxo de caixa.

O clube associativo busca soluções após retomar o controle da SAF. A diretoria de Pedrinho se deparou com o caixa do futebol praticamente zerado, contrariando o otimismo passado pela 777 Partners após a divulgação do balanço.

A diretoria aguarda a perícia solicitada para entender o cenário do caixa da VascoSAF. Após esse trâmite, deve se pronunciar e anunciar novos passos sobre o caso.

O elenco tinha sido avisado sobre a possibilidade de atraso. Há a expectativa de que o pagamento possa ocorrer até o fim da semana, quando será recebido uma parcela da verba da Betfair, nova patrocinadora máster. A informação sobre o atraso foi divulgada, primeiramente, pelo "ge" e confirmada pelo UOL.

Presidente do Vasco, Pedrinho afirmou que a VascoSAF tem recursos financeiros para seguir com a administração nesta temporada. A afirmação foi feita em entrevista coletiva concedida na última quinta-feira (16).

"Caso a gente entre e tenha um colapso financeiro, pode ter certeza de que o salário estará em dia. O cenário que imaginamos dentro do caixa da SAF é que tem receita para giro. Meu comprometimento é que, se não tiver, eu honro com os salários em dia e com todas as despesas mensais do Vasco", disse, na ocasião.

Havia uma previsão de que a 777 fizesse o repasse R$ 5 milhões para ser usando no fluxo de caixa. Com a liminar que tirou o controle da SAF das mãos da empresa, esse valor não deve ser encaminhado. O CEO Lúcio Barbosa fez o requerimento ao clube associativo, agora majoritário da SAF.

O UOL procurou a gestão encabeçada por Pedrinho. Caso haja posicionamento, a matéria será atualizada.

A 777 Partners voltou a chamar a liminar que deu o controle da SAF ao Vasco de "aberração jurídica". A empresa disse ainda que a decisão liminar "que temporariamente nos afastou do comando do Vasco SAF impediu que fizéssemos um aporte ponte, como feito no ano passado nesse mesmo período do ano, quando as receitas do futebol são mais baixas".

Veja nota da 777

"A 777 Partners lamenta que o Vasco SAF, sob o comando do clube associativo, não tenha quitado no prazo os direitos de imagem dos atletas, pagamento que deveria ter sido feito na última segunda-feira (20). Foi o primeiro atraso de salários ou imagem com o elenco desde que assumimos a companhia, há 18 meses.

A decisão liminar que temporariamente nos afastou do comando do Vasco SAF impediu que fizéssemos um aporte ponte, como feito no ano passado nesse mesmo período do ano, quando as receitas do futebol são mais baixas.

Aproveitamos para tranquilizar os vascaínos, jogadores e funcionários, garantindo que tão logo a presente aberração jurídica seja revertida regularizaremos de imediato essa triste situação".