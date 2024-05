Toni Kroos anuncia que vai se aposentar depois da Eurocopa

Do UOL, em São Paulo

O meio-campista Toni Kroos anunciou nesta terça-feira (21) que irá se aposentar após a Eurocopa 2024. O Real Madrid, clube do alemão de 34 anos, foi o responsável pelo anúncio.

Estou feliz e orgulhoso por ter encontrado, em minha cabeça e coração, o momento certo para esta decisão. Minha vontade sempre foi terminar minha carreira no topo. A partir deste momento, em minha mente, há apenas um pensamento principal e nada me afastará disso: Vamos em busca da 15ª [Liga dos Campeões]! Toni Kross, em postagem no Instagram

O que aconteceu

Real Madrid apontou Kroos como "uma das grandes lendas do clube e do futebol mundial". Ele chegou ao clube merengue em 2014 e disputou 463 partidas.

Toni Kroos é um dos grandes jogadores da história do Real Madrid e este clube é e será sempre a sua casa. Florentino Pérez, presidente do Real Madrid

Kross integrou a seleção alemã campeã do mundo em 2014 e coleciona 22 títulos pelo Real. Ele levantou quatro Ligas dos Campeões, cinco Mundiais de Clubes, quatro Supercopas da Europa, quatro Campeonatos Espanhóis, uma Copa do Rei e quatro Supercopas da Espanha.

O meia também defendeu o Bayer Leverkusen e o Bayern de Munique. Ele conquistou dez taças pelo clube bávaro, entre elas uma Liga dos Campeões (2013), um Mundial de Clubes (2013) e uma Supercopa da Europa (2013).

Seu último jogo pelo clube merengue deve ser pela final da Liga dos Campeões. O clube encara o Dorussia Dortmund (ALE) no dia 1º de junho, em Wembley (ING).

A Eurocopa acontece entre os dias 14 de junho e 14 de julho, na Alemanha. A seleção anfitriã estreia contra a Escócia, na Allianz Arena.

O que disse Toni Kross

17 de julho de 2014, o dia da minha apresentação no Real Madrid, o dia que mudou minha vida. Minha vida como jogador de futebol, mas principalmente como pessoa. Foi o início de uma nova vida no maior clube do mundo. Hoje, após 10 anos, ao final da temporada, essa vida chega ao fim.

Nunca esquecerei desta década tão emocionante e bem-sucedida!

Gostaria de agradecer especialmente ao presidente Florentino Pérez, ao clube e a todos que me receberam de coração aberto e confiaram em mim. Mas acima de tudo quero agradecer a vocês, queridos madridistas, pelo carinho e apoio desde o primeiro dia até o último.

Ao mesmo tempo, essa decisão significa que minha carreira como jogador em atividade terminará neste após a Eurocopa. Como sempre disse, o Real Madrid é e será meu último clube.

Hoje estou feliz e orgulhoso de ter encontrado, em minha mente e coração, o momento certo para essa decisão. Minha vontade sempre foi terminar minha carreira no auge. A partir deste momento, em minha mente só há um pensamento principal e nada me fará desistir disso: Vamos para a 15ª! Hala Madrid e nada mais!