Santos autorizou convocação de trio e ficará sem JP Chermont em dois jogos da Série B

O Santos não poderá contar com JP Chermont em duas partidas da Série B do Campeonato Brasileiro em junho. O lateral direito foi convocado para um período de treinos com a Seleção Brasileira sub-20, assim como o zagueiro Jair e o lateral esquerdo Souza.

Os três têm que se apresentar no dia 3 de junho e ficam na concentração da Amarelinha até o dia 11, em Teresópolis.

Neste período, o Peixe entrará em campo duas vezes, contra Botafogo-SP, em casa, pela oitava rodada da Série B, em 3 de junho, e Novorizontino, fora, pela nona rodada, no dia 7 do mesmo mês.

Conforme apurado pela Gazeta Esportiva, o Santos foi consultado pela CBF antes da convocação. A diretoria decidiu liberar o trio.

Os 23 jogadores convocados pelo técnico Ramon Menezes passarão por um período de treinamento na Granja Comary. As atividades servem de preparação para a disputa do Sul-Americano sub-20, em janeiro, no Peru. O torneio classifica quatro equipes para a Copa do Mundo da categoria, que será no Chile.

JP Chermont vem sendo um dos grandes nomes do Santos na Série B. Neste domingo, o lateral direito brilhou com três assistências na goleada de 4 a 0 sobre o Brusque, na Vila Belmiro. Ele deixou o campo ovacionado pela torcida.

"Foi uma grande surpresa contra o Palmeiras, na final do Paulista. Depois dali, tenho toda a tranquilidade de colocar ele em campo. É jovem, não pode atrapalhar a cabeça, mas tem o potencial muito grande. Disparado o melhor jogo dele hoje. Mas aquele contra o Palmeiras me deu total tranquilidade", disse o técnico Fábio Carille.

JP Chermont soma 11 compromissos no profissional do Santos, com um gol e três assistências. Ele briga por posição com Aderlan, Hayner e Rodrigo Ferreira.

Já o zagueiro Jair vem oscilando entre o sub-20 e profissional. Neste ano, ele tem dois jogos no time de cima. O lateral esquerdo Souza, por sua vez, jogou apenas uma vez com Carille e está na base para ganhar mais ritmo antes de ser integrado.

Ainda com os três à disposição, o Peixe volta a campo na próxima sexta-feira, quando visita o América-MG, pela sétima rodada da Série B. A bola rola no gramado da Arena Independência, em Belo Horizonte (MG), a partir das 21h30 (de Brasília).