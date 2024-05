Whindersson Nunes enfrentará indiano em card da luta Tyson x Jake Paul

O boxeador número um da Índia e primeiro signatário internacional da MVP, Neeraj Goyat (18-4-2, 8 KOs), fará sua estreia como MVP contra o comediante e influencer Whindersson Nunes, que detém um cartel de 2-2-1 em sua carreira no boxe com 1 KO, em uma luta de seis rounds nos super-médios disputada no sábado, 20 de julho.

Goyat x Nunes é a última e imperdível luta que compõe o aguardado card encabeçado pelo "Garoto Problema", Jake "El Gallo de Dorado" Paul, x "O Homem Mais Malvado do Planeta", Mike Tyson, no evento principal de oito rounds dos pesos pesados, e pela revanche de boxe feminino esperada entre Katie Taylor e Amanda " The Real Deal" Serrano na luta co-principal, valendo o indiscutível título mundial das super leves por em 10 rounds de 2 minutos. Paul x Tyson acontecerá no AT&T Stadium em Arlington, Texas, casa do Dallas Cowboys da NFL. As vendas de ingressos já quebraram o recorde de maior bilheteria do boxe ou MMA na história do estado norte-americano.

Whindersson e a volta ao ringue

Whindersson Nunes, superstar das redes sociais, ostenta um recorde acumulado de 2-2-1 em sua carreira no boxe, com 1 KO. Conhecido pela presença carismática dentro e fora dos ringues, Nunes já enfrentou adversários conhecidos, incluindo a luta de 2022 contra o lendário campeão mundial Acelino "Popó" Freitas, que durou oito rounds e resultou em empate para os lutadores. Com um enorme número de seguidores de mais de 100 milhões em plataformas sociais, incluindo 59,5 milhões no Instagram e 44,6 milhões no YouTube, Nunes é uma figura muito conhecida no mundo digital. Para a próxima luta, ele está trabalhando sob a orientação dos treinadores Diego Rodrigues e Caio Franco, e treina ao lado do medalhista olímpico e destaque do boxe profissional, Esquiva Falcão, prometendo seu melhor desempenho até agora.

"Cresci assistindo grandes nomes do boxe, então ter a oportunidade de fazer parte desse card e me desafiar nesse esporte é uma honra", disse Whindersson Nunes. "Como já falei outras vezes, o boxe é mais do que apenas uma luta: é uma arte que exige muita técnica, timing e estratégia. Tenho me preparado diariamente com meus treinadores para apresentar minha melhor versão de lutador no Texas e, mais uma vez, defender e orgulhar meu país."

Quem é Neeraj Goyat

Nascido em Begampur, na Índia, começou sua carreira no boxe amador em 2006 e rapidamente começou sua ascensão ao topo, ganhando o ouro em 2008 no Torneio Nacional Juvenil. Goyat é três vezes detentor do título WBC Ásia em 2015, 2016 e 2017, foi nomeado "Boxeador Honorário do Ano" em 2017 pela WBC Ásia e foi o primeiro boxeador indiano a entrar no Ranking Mundial da WBC.

Ele ganhou ainda mais destaque mundial recentemente com uma campanha viral nas redes sociais para lutar contra o cofundador da MVP e estrela internacional Jake Paul, que culminou com Goyat viajando para San Juan, Porto Rico, para encarar Paul pessoalmente, o que levou à sua assinatura com a MVP. O desafio feito pelo indiano e o encontro posterior entre os dois lutadores desencadearam uma onda sísmica de envolvimento nas redes sociais, obtendo bem mais de 150 milhões de visualizações apenas nas suas redes sociais.

"Eu não poderia estar mais animado para fazer minha estreia como integrante da MVP naquele que promete ser o maior evento de boxe da história", disse Neeraj Goyat. "Com milhões de fãs em casa, na Índia, observando cada movimento meu, não estou apenas lutando por mim; estou lutando para fazer história e deixar meu país orgulhoso", emendou.