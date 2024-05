'A ordem no Flamengo agora é se livrar do Gabigol', diz RMP

A diretoria do Flamengo quer ver Gabigol fora do clube o quanto antes, informou o colunista Renato Mauricio Prado, no Fim de Papo. O estopim da decisão foi a foto com a camisa do Corinthians.

A ordem no Flamengo é tentar negociar Gabigol na janela de transferências do meio do ano, segundo RMP. O atacante tem contrato com o Rubro-Negro até o fim de 2024, mas o presidente Rodolfo Landim não cogita mais renovar com o jogador.

Ele vai embora no meio do ano. A decisão já está tomada: ele vai embora no meio do ano. O Cruzeiro, o Corinthians, quem quiser chegar lá com uma mariola mordida e um cigarro Holanda compra o Gabriel. O Flamengo decidiu se livrar do Gabriel, a ordem do Flamengo agora é se livrar do Gabriel. Não é só não renovar, não, o Flamengo não quer mais o Gabriel. Pela vontade do Rodolfo Landim, o Gabriel não jogava mais nenhuma partida com a camisa do Flamengo. RMP

