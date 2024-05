Ingressos para duelo entre Vasco e Fortaleza na Copa do Brasil estão esgotados

Estão esgotados os ingressos para o jogo do Vasco desta terça-feira, contra o Fortaleza, às 21h30 (de Brasília), em São Januário, pela partida de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Na ida, as equipes empataram em 0 a 0. O clube carioca fez o anúncio na manhã desta terça, dia do confronto.

Assim, o Cruz-Maltino terá casa cheia no duelo decisivo da copa nacional. A expectativa é que mais de 20 mil torcedores acompanhem a partida.

O Vasco não chega às oitavas de final do torneio desde 2021. Nos dois últimos anos, a equipe foi eliminada nos pênaltis na segunda fase da competição, para o ABC e para a Juazeirense, em 2023 e 2022, respectivamente.

Por conta da paralisação do Campeonato Brasileiro, devido as enchentes no Rio Grande do Sul, esta será a segunda e última partida do Vasco em casa no mês de maio. O clube carioca só deve voltar a jogar em São Januário no dia 2 junho, contra o Cruzeiro, quando a competição irá retornar.