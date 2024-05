Lenda do Real Madrid, Toni Kroos anuncia que se aposentará após a Euro 2024

Nesta terça-feira, através de sua conta no Instagram, o meio-campista Toni Kroos anunciou que se aposentará do futebol após a Eurocopa. Primeiramente, o atleta de 34 anos se despediu do Real Madrid, clube onde foi multicampeão e tem contrato apenas até o final da temporada.

"17 de julho de 2014, dia da minha apresentação no Real Madrid, dia que mudou a minha vida. A minha vida como jogador de futebol, mas sobretudo como pessoa. Foi o início de uma nova vida no maior clube do mundo. Hoje, depois de 10 anos, no final da temporada, essa vida chega ao fim. Jamais esquecerei esta década emocionante e de sucesso!", escreveu.

"Gostaria de agradecer especialmente ao presidente Florentino Pérez, ao clube e a todos que me acolheram de coração aberto e confiaram em mim. Mas acima de tudo quero agradecer a vocês, queridos torcedores do Real Madrid, pelo carinho e apoio do primeiro ao último dia", completou.

Na sequência, o jogador confirmou que havia o desejo de se aposentar no Real Madrid e que a Eurocopa 2024 será o último torneio de sua carreira. O campeonato de seleções ocorre na Alemanha, país natal de de Kroos, entre os dias 14 de junho e 14 de julho.

Pelo clube espanhol, Kroos ainda terá a disputa da final da Champions League, marcada para o dia 1º de junho, contra o Borussia Dortmund, no Estádio de Wembley, em Londres. Ele pregou foco na decisão.

"Ao mesmo tempo, esta decisão significa que a minha carreira como jogador de futebol ativo terminará neste verão, depois do Euro. Como sempre disse, o Real Madrid é e será o meu último clube. Hoje estou feliz e orgulhoso por ter encontrado na minha cabeça e no meu coração o momento certo para esta decisão. Minha ambição sempre foi terminar minha carreira no topo do meu nível. A partir deste momento, só há um pensamento principal em minha mente e nada vai me separar disso: Vamos para 15!!! HALA MADRID E NADA MAIS!", contou.

Em comunicado divulgado após o post de Kroos, o Real Madrid agradeceu aos serviços prestados pelo alemão.

"O Real Madrid quer expressar a sua gratidão e carinho a Toni Kroos, jogador que já faz parte da história do Real Madrid e que é uma das grandes lendas do nosso clube e do futebol mundial", foi escrito.

Toni Kroos ingressou no Real Madrid em 2014, vindo do Bayern de Munique. Em 463 partidas com a camisa do clube merengue, ele se tornou um dos pilares da equipe e conquistou 22 títulos até então, incluindo quatro Champions League e cinco Mundiais de Clubes.

Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, afirmou que "Toni Kroos é um dos grandes jogadores da história do Real Madrid e que este clube é e será sempre a sua casa".