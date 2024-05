Rival do São Paulo na Copa do Brasil, Águia de Marabá não vence há sete jogos

Nesta quinta-feira, no Morumbis, São Paulo e Águia de Marabá duelam pela partida de volta da terceira fase da Copa do Brasil. O Tricolor Paulista defende vantagem de 3 a 1 construída no Mangueirão. Portanto, para avançar de maneira direta, a equipe paraense precisa vencer por três ou mais gols de diferença - dois gols levariam a decisão aos pênaltis. Contudo, os visitantes enfrentam sequência de sete jogos sem vencer.

A última vitória do Águia de Marabá ocorreu n dia 17/03, contra o Caeté, pela volta das quartas de final do Campeonato Paraense. Na ocasião, a equipe triunfou por 2 a 0 e avançou à semifinal.

A sequência negativa começou, justamente, diante do Paysandu, pela semifinal do torneio local. No mata-mata, o Águia de Marabá empatou em 1 a 1 na ida e saiu derrotado por 4 a 0 na volta, no Estádio da Curuzu.

Após isso, a equipe paraense, rival do São Paulo, perdeu mais três jogos (inclusive contra o clube paulista, na ida) e empatou dois. Somado os nove jogos, o Águia de Marabá marcou cinco gols e teve suas redes balançadas em 16 oportunidades.

O time do Pará voltou a ser goleado, no último sábado, contra o Maranhão, por 4 a 0. A partida foi válida pela quarta rodada da Fase de Grupos da Série D do Campeonato Brasileiro. Ainda sem vencer na competição, o Águia de Marabá ocupa a última posição do Grupo A2, com apenas dois pontos somados.

Vale ressaltar que a última vez que o time triunfou por três gols de diferença - placar para eliminar o São Paulo de maneira direta - foi no dia 14/03. Na oportunidade, pela segunda fase da Copa do Brasil, o clube paraense bateu o Capital-TO por 3 a 0.