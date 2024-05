João Schimidt sofre entorse no tornozelo e pode virar desfalque do Santos

Apesar da goleada do Santos sobre o Brusque por 4 a 0, no último domingo, o treinador Fábio Carille ganhou uma dor de cabeça após o jogo pela Série B. Em comunicado divulgado nesta terça-feira, o Peixe informou que o volante João Schmidt sofreu uma entorse no tornozelo direito durante o duelo realizado na Vila Belmiro.

O jogador já começou um tratamento "intensivo" no CEPRAF (Centro de Excelência em Prevenção e Recuperação de Atletas de Futebol) do Santos. Uma previsão de recuperação não foi informada pelo clube.

Vai pra cima deles, João Schmidt! ? pic.twitter.com/8PSVxVol6h ? Santos FC (@SantosFC) March 11, 2024

Nesta temporada, João Schmidt esteve em campo em todos os 22 jogos do Santos. No entanto, o volante virou dúvida e pode não estar à disposição de Carille para a próxima partida da equipe, marcada para sexta-feira, contra o América-MG, pela sétima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Este promete ser o primeiro grande desafio do Santos na Segunda Divisão, já que assim como o Alvinegro Praiano, os mineiros estavam na Série A em 2023 e possuem a pretensão de voltar à elite nacional em 2025.