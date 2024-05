Whindersson lutará com n°1 da Índia em card de Jake Paul x Tyson da Netflix

Whindersson Nunes já sabe qual o seu próximo compromisso nos ringues: o youtuber vai encarar o indiano Neeraj Goyat, número 1 do boxe na Índia, no dia 20 de julho. O evento, que também terá Jake Paul x Mike Tyson, é uma parceria da Netflix com a MVP (Most Valuable Promotions).

Detalhes do evento

O embate do brasileiro terá seis rounds e faz parte do card encabeçado por Jake Paul x Mike Tyson. O duelo dos norte-americanos é o principal da noite e ocorre no AT&T Stadium — casa do Dallas Cowboys, um dos principais times da NFL. Julio Cesar Chavez Jr x Darren Till e Ashton Sylve x Floyd Schofield também estão na lista preliminar.

Whindersson, de 29 anos, acumula um cartel de duas vitórias, duas derrotas e um empate desde que passou a investir no boxe. Goyat, por outro lado, tem 32 anos, é profissional desde 2006 e tem índices que assustam: 18 vitórias, quatro empates e apenas duas derrotas, com oito nocautes no currículo.

Nomes fortes do boxe estão ajudando o youtuber. Além dos treinadores Diego Rodrigues e Caio Franco, o brasileiro tem auxílio de Esquiva Falcão, medalhista olímpico e um dos maiores nomes do boxe nacional dos últimos tempos.

Cresci assistindo a grandes nomes do boxe, então ter a oportunidade de fazer parte desse card e me desafiar nesse esporte é uma honra. O boxe é mais do que apenas uma luta: é uma arte que exige muita técnica, timing e estratégia. Tenho me preparado diariamente com meus treinadores para apresentar minha melhor versão de lutador no Texas e, mais uma vez, defender e orgulhar meu país Whindersson Nunes

Pôster da luta entre Neeraj Goyat x Whindersson Nunes Imagem: Divulgação/Netflix/MVP

Além das quatro disputas, Katie Taylor x Amanda Serrano vai agitar o evento da Netflix e da MVP. A irlandesa e a porto-riquenha fazem o embate co-principal pelo título das super leves. Serão dez rounds de dois minutos cada.

A organização do evento ainda vai anunciar novas lutas nos próximos dias. Toda a transmissão será exclusiva da plataforma de streaming Netflix, que terá opções de exibição em português.

Ao apresentar mais duas estrelas internacionais, Neeraj Goyat e Whindersson Nunes, junto com o resto do nosso card histórico, estamos complementando estrategicamente Paul vs. Tyson e Taylor vs. Serrano para impulsionar o envolvimento com o evento de dois dos maiores países do mundo Nakisa Bidarian e Jake Paul, co-fundadores da Most Valuable Promotions

Veja o cartel de Whindersson