Raissa Machado fatura título mundial no lançamento de dardo F56 em Kobe

A baiana Raissa Machado conquistou seu primeiro título mundial no lançamento de dardo F56 (que competem sentados) na noite desta segunda-feira (do Brasil), 20, quinto dia do Mundial de atletismo em Kobe, no Japão.

Com isso, o país chegou ao seu 13º ouro na competição e está somente a um de repetir os pódios dourados que registrou em Paris 2023. No quadro geral de medalhas, os brasileiros também continuam na perseguição aos chineses, com ainda cinco pratas e três bronzes, na segunda colocação. A líder China soma dois ouros a mais (15), além de 10 pratas e 13 bronzes. O top-3 do evento termina com a Argélia (três ouros, uma prata e dois bronzes).

Na carreira, Raissa havia sido até então prata no lançamento de dardo em Paris 2023 e Doha 2015, bem como bronze em Dubai 2019. Além disso, ela também é a atual vice-campeã paralímpica da prova, feito alcançado nos Jogos de Tóquio 2020. Na noite desta segunda-feira (de Brasília), a brasileira lançou o dardo em 24,22m, o recorde da competição. O resultado foi superior ao da iraquiana Hashemiyeh Moavi, campeã paralímpica na capital japonesa, que, em Kobe, fez 22,74m, sua melhor distância nesta temporada. O bronze ficou com a chinesa Lin Sitong (22,68m).

"Estava sempre batendo na trave. Precisava muito dessa medalha. Eu fiz uma marca boa. Há tempos, buscava superar os 24m novamente, porque, infelizmente, passei por um período que não foi tão fácil. Todo atleta passa por isso, por uma estagnação, mas agora espero só evoluir. A medalha de ouro me dá uma tranquilidade. Era um dos critérios para ir aos Jogos de Paris e espero melhorar meu desempenho lá ", afirmou Raissa, que nasceu com má-formação nos membros inferiores.

Ainda na noite desta segunda-feira, a paraense Fernanda Yara e a potiguar Maria Clara Augusto avançaram para a final dos 400m T47 (para atletas amputados de braço) com os tempos de 58s14 e 1min00s42, respectivamente. Fernanda, que teve o melhor tempo das classificatórias, é a atual campeã da disputa e vai buscar o bicampeonato. A final acontece às 22h (de Brasília) desta terça-feira, 21.

O maranhense Bartolomeu Chaves também assegurou sua vaga nos 400m T37 (paralisados cerebrais) com a marca de 53ss00, o índice mais rápido das eliminatórias da prova. A disputa da medalha será às 22h08 (de Brasília) desta terça-feira.

O Mundial no Japão acontece no mesmo ano dos Jogos Paralímpicos de Paris 2024 após o Comitê Organizador Local (LOC, na sigla em inglês) solicitar ao Comitê Paralímpico Internacional (IPC, em inglês) o adiamento do Mundial, que seria em 2021, devido à pandemia de coronavírus. Com isso, a cidade japonesa sediará o evento de atletismo no ano posterior ao Mundial de Paris 2023, quando o Brasil teve seu melhor desempenho na história em Mundiais. Foram 47 medalhas no total, sendo 14 ouros, 13 pratas e 20 bronzes.

Confira as provas com brasileiros da manhã desta terça-feira, 21, com horários de Brasília:



6h10 - Final dos 400m T12



Lorraine Aguiar / Ketyla Teodoro

6h12 - Final do lançamento de dardo F42/F64



Edenílson Floriani

6h37 - Classificatórias dos 400m T47



Lucas Lima

6h49 - Final dos 100m T11



Jerusa Geber / Lorena Spoladore