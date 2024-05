Contra o Botafogo-SP, Palmeiras busca engatar nova sequência invicta na temporada

O Palmeiras volta a campo nesta quinta-feira em duelo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. O Verdão enfrenta o Botafogo-SP, visando engatar nova sequência de invencibilidade na temporada. A bola rola às 19 horas (de Brasília), no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP).

A equipe palmeirense tem a vantagem nessa partida. No jogo de ida, que aconteceu no Allianz Parque, o Palmeiras venceu por 2 a 1, com gols de Rony e Estêvão. Patrick diminuiu para os visitantes.

Mesmo com a vantagem, o Verdão sabe que não pode vacilar. Em 2020, mesmo com vitória no jogo de ida, o Alviverde deu adeus à Copa do Brasil logo na terceira fase, sendo eliminado pelo CRB. Na primeira partida, o time paulista venceu por 1 a 0 e na volta foi derrotado pelo mesmo placar. Nos pênaltis, a equipe de Alagoas levou a melhor no Allianz Parque.

A última sequência invicta do Verdão neste ano foi entre 21 de abril e 12 de maio. Nesse período, a equipe disputou seis jogos, incluindo Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores. Foram quatro vitórias (Independiente del Valle, Botafogo-SP, Cuiabá e Liverpool-URU) e dois empates (Flamengo e São Paulo).

A marca foi quebrada com a derrota por 2 a o contra o Athletico-PR, pelo Brasileirão, na Arena Barueri. Depois disso, o Verdão voltou a vencer e bateu o Independiente del Valle, por 2 a 1, no Allianz Parque, pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores.

Nesta temporada, o time comandado por Abel Ferreira soma 29 jogos, com 18 vitórias, oito empates e três derrotas. A melhor sequência de invencibilidade do clube neste ano foi durante o Campeonato Paulista, somando dez vitórias e cinco empates até sofrer um revés para o Santos, no jogo de ida da final. Na volta, contudo, o Verdão reverteu o placar e ficou com a taça do Estadual.